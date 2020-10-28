GÜBRETAŞ'ın Yarımca tesislerinde hedef sıfır atık

Üretim ve Ar-Ge üssü Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri'nde geçen yıl uygulamaya konulan GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS) ile operasyonel verimliliğe yoğunluk veren şirket, bu yıl da Sıfır Atık uygulamasını hayata geçirdi.

Üretim ve Ar-Ge üssü Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri'nde geçen yıl uygulamaya konulan GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS) ile operasyonel verimliliğe yoğunluk veren şirket, bu yıl da Sıfır Atık uygulamasını hayata geçirdi.

Ülke topraklarının verimliliğini artırmak amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, çevreye duyarlı bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Şirket ana misyonu 'Sektörde öncü olmanın verdiği sorumlulukla bitki besleme ürünlerini sürdürülebilir büyüme ile çevreci yaklaşımla üretmek ve tedarik etmek' olarak tanımlanan GÜBRETAŞ, bu alanda çeşitli projelere de öncülük ediyor.

Tarım arazilerinde toprağın korunması hedefiyle 2005 yılından beri Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesini yürüten şirket, bilinçli tarımı yaygınlaştırma eğitimlerinin yanı sıra son yıllarda yaptığı çevreye duyarlı modern tesis yatırımlarıyla da bu alandaki yaklaşımını pratiğe dönüştürmeye devam ediyor.

Şirketin üretim ve Ar-Ge üssü Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri'nde geçen yıl uygulamaya konulan GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS) ile operasyonel verimliliğe yoğunluk veren şirket, bu yıl da Sıfır Atık uygulamasını hayata geçirdi. Yarımca Tesisleri'nde uygulama için gerekli altyapı ve eğitimleri tamamlayarak yaptığı başvurunun kabul edilmesi sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından GÜBRETAŞ'a Sıfır Atık Belgesi verildi.

2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sıfır Atık projesinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek minimize edilmesi, atık oluşması durumunda ise geri dönüşümle kazanımın sağlanması hedefleniyor.

Yumaklı: "Toprak ve çevre, bizim misyonumuzun bir parçası"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, "Şirketimizin temel misyonu doğrultusunda insanlığın en değerli hazinesi olan çevrenin ve toprağın korunması, içeriğinin zenginleştirilerek verimliliğinin artırılması ve yarınlara sağlıklı bir şekilde aktarılması için bilinçli tarım uygulamalarına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda ekim öncesi mutlaka toprağın analiz edilip ihtiyaç duyduğu bitki besinlerinin doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini sürekli vurgulayan şirketimiz, yıllardır bu konuda üreticilere rehberlik etmektedir. Sadece tarım arazilerindeki toprakların içeriğinin korunması için başlattığımız Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi'nde 81 ilden 13 bin arazinin toprak analizini yaparak, 50 binden fazla üreticiye bu konuda uygulamalı eğitimler verdik. Bu eğitimler ve diğer bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerinde doğru ve etkili gübre kullanımı yöntemleri anlatılarak toprak, bitki, hayvan ve insan sağlığının korunmasına katkılar sağlamaktayız" dedi.

Diğer yandan şirketin tesis yatırımlarında da çevre dostu modern altyapılar kurduğunu hatırlatan Yumaklı, "2015 yılında Kocaeli'nde tamamlanan NPK-2 üretim tesisleri, Türkiye'nin en modern ve çevreci gübre üretim tesislerinden biridir. Bunun yanı sıra bazı tesislerimizin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elde eden (fotovoltaik) çevreci sistemler kurduk. Aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 14 bin fidanı toprakla buluşturarak hatıra ormanları oluşturduk" diye konuştu.

Şirketin çevre ve verimlilik eksenli çalışmalarına bu yıl bir yenisini daha ekleyerek, Yarımca Tesisleri'nde Sıfır Atık uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten İbrahim Yumaklı, "Bu kapsamda Kocaeli'ndeki Yarımca Tesisleri'nde gerekli uygulama ve bilgilendirme çalışmaları başarıyla tamamlanarak Sıfır Atık Sistemi'ne geçiş sağlandı. Bunun neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız başvuru, yapılan denetimler sonucunda onaylandı ve Sıfır Atık Belgesi aldık" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yumaklı, önümüzdeki süreçte tesis yemekhanesinden çıkan biyobozunur atıkların da komposta çevrilerek toprak iyileştirici olarak kullanılmasını sağlayacak çevreci sisteminin kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu projenin de Sıfır Atık Sistemi'ne dahil edileceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Yanık