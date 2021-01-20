Gübretaş'ın 6 milyar dolar değerindeki altın keşfi teyit edildi
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Gübretaş'ın 6 milyar dolar değerindeki altın keşfi teyit edildi

20.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:52

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik Söğüt'teki maden sahasında parasal değeri 6 milyar dolar olan 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmişti. Gübretaş'ın kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından da teyit edildi.

Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinde devam ettiği bildirilmişti.

Gübretaş'ın 6 milyar dolar değerindeki 3,5 milyon onsluk altın keşfi teyit edildi
Gübretaş'a ait Bilecik Söğüt'teki maden sahası

"UMREK YETKİN KİŞİLERİNCE DE TEYİT EDİLMİŞTİR"

Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Gübretaş'ın 6 milyar dolar değerindeki altın keşfi teyit edildi
Haber Yorumları (3)
HAKAN ARSLANOĞLU: Bir yüzük alana bir yüzük bedavaymış. O kadar parası olan adamın metresi de vardır düşüncesiyle kampanya yapmış adamlar.
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MİSAFİR: soyan soyana adam borsaya giriyor kazanıyor soruşturma, araştırma, nereden buldun yok?garibana ise vurun zamları. sanki altınları 80milyon için, ülkem için bulmuş. işin sonuna bakın
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DİYAR: ondan sonrada borsada milleti soyun öylemi tıpkı petkimde yaptığınız gibi hırsızlar sizi
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