Yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda, 2015 yılına ait GSS borçlarıyla ilgili olarak 1 milyon 491 bin vatandaş bu uygulamanın kapsamından yararlanacak ve borçları silinecek. GSS borçları silindi mi? GSS prim borcu ne zaman silinecek?

GSS PRİM BORCU AFFI GELİYOR: 100 MİLYAR LİRA ERTELEME, 3,1 MİLYAR LİRA SİLME

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği GSS prim borcu affı için hükümetten müjdeli gelişmeler geldi. Hazırlıkları süren yeni torba yasa teklifine göre, yaklaşık 10 milyon kişiye ait 100 milyar TL'yi aşan GSS borçları ertelenecek. Bunun yanında, 2015 yılına ait 3,1 milyar TL'lik borç tamamen kaldırılacak.

Yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi durumunda, 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait GSS borçları kapsam dışına çıkarılacak. Bu düzenlemeyle hem vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak hem de prim borcu ödeme yükü hafifleyecek.

ERTELEME VE SİLME DÜZENLEMESİNİN AMACI

Yapılacak erteleme ve silme uygulamasıyla, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve biriken borç yükünün azaltılması hedefleniyor. Bu adım, özellikle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacak.

GSS NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?

2012 yılında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası, Türkiye'de yaşayan herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini zorunlu hâle getirdi. GSS kapsamında; çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, yabancılar, Türk soylular, askerî öğrenciler ve işsizlik ödeneği alanlar dahil toplam 33 grup bulunuyor. Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS kapsamına giriyor.

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLARIN BORÇ DURUMU

Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların primlerini ödememesi durumunda her ay belirli bir tutarda sigorta borcu oluşuyor. Gelir testi yaptırmayanlar için 2025 yılı itibarıyla aylık prim borcu 780,17 TL olarak hesaplanıyor. Ödenmeyen borçlar zamanla birikiyor, faiz ekleniyor ve SGK tarafından icra veya haciz işlemleri başlatılabiliyor.