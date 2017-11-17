Gso'nun Urge Projeleri Ödüllendiriliyor

Türkiye genelinde en fazla UR-GE projesi yürüten kurumlar arasında yer alan Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO), iyi uygulama örneği seçilen ve diğer kurumlara başarı hikayesi olarak takdim edilen Makine Metal Sektörü için yürüttüğü kurumsal kimlik çalışmasına başarı sertifikası verildi.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve Ur-Ge projesi yürüten kurumların temsilcilerin katılımlarıyla, "4. KOBİ Kümelenme Konferansı" gerçekleştirildi.



Açılış konuşmalarıyla başlayan törende daha sonra Müsteşar Yardımcısı Sönmez, UR-GE projeleri kapsamında iyi uygulama örneği ve başarı hikayesi olarak seçilen proje sahibi kuruluşların temsilcilerine sertifikalarını takdim etti.



GSO'ya, "Makine Metal Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması ve İhracatın Desteklenmesi" isimli UR-GE Projesi kapsamında kümelenme anlayışı içinde, paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında gösterdiği başarıdan dolayı, "İyi Uygulama Örnekleri" arasında yer alan UR-GE projesine başarı sertifikası takdim edildi.



Sertifika töreninin ardından GSO tarafından katılımcılara, odanın gerçekleştirdiği UR-GE projeleri ve iyi uygulama seçilen kurumsal kimlik çalışmasıyla ilgili sunum yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, UR-GE projelerinin sektörler için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sektörlerin bir araya gelerek küme oluşturması rekabet gücünü arttırmaya yönelik atılan önemli adımlardan birisidir. Bu açıdan oda olarak bu zamana kadar, Ekonomi Bakanlığı'nın URGE tebliği kapsamında toplam 10 proje gerçekleştirdik. 2011 yılından beri yürütmekte olduğumuz UR-GE projelerinin 7 tanesi devam ediyor, 3 projeyi başarıyla tamamladık. Bugüne kadar tekstil, ayakkabı, halı, makine-metal, plastik, unlu mamuller ve şekerli ürünler sektöründe yer alan 231 firmamız 35 faaliyette yer alarak Ekonomi Bakanlığı'nın sağlamış olduğu yüzde 75 geri ödeme desteğinden faydalandı" dedi.Makine metal sektörünün de bu doğrultuda, kümelenme çalışmalarına hız verdiğini kaydeden Göncü, "Makine metal sektöründe yaptığımız kurumsal kimlik çalışmasıyla kümemizin logosu oluşturuldu. Bir tanıtım filmi ve web sitesi hazırlandı. Ayrıca tanıtım amaçlı hazırlanan ürünler ve sosyal medyada kümeye özel açılan hesaplarla kümemizin tanıtımına destek verildi. Firmalarımızın Dünya'daki yenilikleri, yeni üretim şekillerini yerinde görmelerine yardımcı olmak amacıyla 2018 yılında da GSO üyelerine UR-GE tebliği kapsamında yeni faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Firmalarımızın kümelenme anlayışını geliştirmek, üretimlerini ve ihracat kabiliyetlerini arttırmak amacıyla desteklerimize devam edeceğiz."