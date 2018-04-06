Gso'da Bayrak Değişimi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) başkanlığına Adnan Ünverdi seçildi.

GSO Meclis Salonu'nda yapılan seçimde, tek aday olan Adnan Ünverdi, 65 meclis üyesinden 61'inin oyunu alarak başkanlığa getirildi.

Ünverdi, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluklarını bildiklerini, kentin ve ülkenin ekonomisini geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

GSO olarak çok önemli projelere imza attıklarını, kendi başkanlığı döneminde de kentin sanayisini yönlendirmek için çalışacaklarını belirten Ünverdi, şöyle dedi:

"Farklı bir çağa, endüstri 4.0 çağına girdik. Bu çağa, değişime uymak zorundayız. Eğer değişime ayak uydurmazsak, işimizin bizi değiştireceğinin farkındayız. Bu anlamda yapacağımız çok iş var. Meclis üyelerimizle beraber bu çağın üstesinden geleceğimize, ülkemize katkı sunacağımıza inanıyorum. Meclisimizde 3 kadın üyemiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Allah muvaffak etsin."

Görevini Ünverdi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu da bugüne kadar birlik, beraberlik içinde ülkenin ve şehrin geleceği için çalıştıklarını dile getirdi. Konukoğlu, "Bundan sonraki dönemlerde de çalışmaya devam edeceğiz. Başkanlığım döneminde çalıştığım mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 8 yıllık çalışma döneminde beni hiç yalnız bırakmadılar. Adnan Bey'i de yalnız bırakmayacaklarına eminim. Bizler de her zaman yeni yönetimin ve meclisin her ferdinin arkasında olacağız." diye konuştu.

Konukoğlu, yeni yönetimde de 3 kadın üyenin görev alacağına işaret ederek, "Gaziantep'teki tüm girişimci kadınlara örnek olacak bu meclisin inşallah yüzde 50'sinin kadın olduğu dönemleri de görürüz. Buradan çağrı yapıyoruz; lütfen girişimci bayanlar meclise gelin, sahip çıkın. Bu mecliste sizler olduğunuz sürece, bu şehrin daha da güçlü olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de GSO'da 13 yılı başkanlık olmak üzere 20 yıl görev yaptığını belirtti. Konukoğlu'na şimdiye kadar verdiği hizmetler için teşekkür eden Koçer, Ünverdi ve ekibine de başarılar diledi.