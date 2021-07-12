GSB'de Okulları'nda futbol ve futsal ilgi görüyor
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GSB'de Okulları'nda futbol ve futsal ilgi görüyor

GSB'de Okulları'nda futbol ve futsal ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen futbol ve futsal kurslarına ilgi büyük.İl Müdürlüğü Futbol Antrenörü Mustafa Özkara nezaretinde Argıncık Amatör Spor Tesisleri ve Talas Spor Salonunda yapılan futbol ve futsal kurslarına olan ilgi memnun etti.

GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen futbol ve futsal kurslarına ilgi büyük.

İl Müdürlüğü Futbol Antrenörü Mustafa Özkara nezaretinde Argıncık Amatör Spor Tesisleri ve Talas Spor Salonunda yapılan futbol ve futsal kurslarına olan ilgi memnun etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı "Sporun tabana yayılması, alt yapıya sporcu yetiştirmek ve çocuklarımıza spor dolu bir hayatı aşılamak için düzenlenen kurslarımıza olan ilginin fazla olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu kurslarda antrenörlerimize büyük işler düşüyor, inşallah kurslarımıza gelen çocuklarımıza sporu sevdirmeleri, sağlıklı bir neslin yetişmesi açısından büyük önem arz ediyor. Velilerimize de çocuklarını spora teşvik ettikleri, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, şimdiden ağustos ayında devam edecek olan kurslarımıza da beklediğimizi belirtiyoruz" dedi. - KAYSERİ

GSB'de Okulları'nda futbol ve futsal ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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