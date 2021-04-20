GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız

Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, GS TV'ye konuk oldu, şampiyonluk ve özel hayatıyla ilgili konuştu. Luyindama, "Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım ona hep saygım olacak. Takımımıza güveniyorum ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Herkesle aram iyi, Galatasaray'ın kuvveti de buradan geliyor" dedi.

Sarı-Kırmızılı takımın stoperi Luyindama, kulüp televizyonunda şampiyonluk yarışını değerlendirdi, özel hayatına dair de detaylar verdi.

İşte Luyindama'nın açıklamaları:

"MARCAO İLE UYUMLUYUZ"

"Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimiz de agresif bir şekilde oynuyoruz. Adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz.

"GALATASARAY'DA OLSUN OLMASIN"

Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak.

"HERKESLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi, herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor.

"EŞİMİN BABASI BAŞKANIMDI"

Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de eşim Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki 'sen gel ve bizim takımda oyna'. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık."