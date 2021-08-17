GS Randers maçı ne zaman? Randers - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Randers - Galatasaray maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Randers - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Randers - Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.