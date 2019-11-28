Griezmann'dan hakeme: "Kaç parmak görüyorsun?"

28.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:40

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona evinde Dortmund'u ağırladı. Barcelona'nın sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçta, ilk yarının sonlarına doğru ilginç bir olay yaşandı. Suarez'in pasında top hakem Clement Turpin'in yüzüne isabet etti. Topun yüzüne isabet etmesiyle birlikte yere düşen hakemin imdadına, Barcelonalı oyuncu Griezmann yetişti.

"KAÇ PARMAK GÖRÜYORSUN?"

Gözünü açmakta zorlanan hakemin yardımına koşan Fransız yıldız, hakemin gözünde bir problem olup olmadığını kontrol etti. İki parmağını açıp elini uzatan Griezmann, hakeme "Kaç parmak görüyorsun?" sorusunu yöneltti. Hakemin görme problemi olmadığının anlaşılması üzerine oyun kaldığı yerden devam etti. Ayrıca yıldız oyuncu bu hareketiyle, sosyal medyadan büyük beğeni topladı.