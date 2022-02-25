Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 15 madalya

Türkiye Grekoromen Milli Takımı, 43 ülkeden 55 sporcunun katıldığı Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nı 5 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya ile tamamladı.

İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nın 2'nci gününde grekoromen stilde 72, 77 ve 82 kilo ile kadınlar serbest stilde 57, 62, 68 ve 76 kilo maçları yapıldı. Kadınlar maçlarının ilk gününde Türkiye madalya kazanamadı. Dün başlayan ve 10 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, bugün yapılan 3 sıklet sonunda turnuvayı tamamladı. Akşam seansında yapılan maçlar sonunda milliler 3 altın, 2 bronz madalya kazanarak Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nı toplamda 15 madalya ile tamamladı.