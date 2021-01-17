Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'da şampiyon oldu
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'da şampiyon oldu

17.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:50
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'da şampiyon oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde şampiyon oldu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Güreş Milli Takımı, 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak, topladığı 305 puanla takım halinde şampiyon olurken, Azerbaycan 160 puanla ikinciliği, Fransa 151 puanla üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda ev sahibi Fransa ve ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Polonya mücadele ederken Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda olimpik sporcular Rıza Kayaalp ve Cenk İldem yer almadı.

Kadın Güreş Milli Takımı ise organizasyonu ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Grekoromen Milli Takım sporcularının organizasyonda aldığı madalyalar şunlar:

Altın madalya: 55 kilo Şerif Kılıç, 60 kilo Kerem Kamal, 63 kilo Abdurrahman Altan, 72 kilo Selçuk Can, 77 kilo Fatih Cengiz, 82 kilo Emrah Kuş

Gümüş madalya: 55 kilo Elçin Ali, 63 kilo Mehmet Çeker, 77 kilo Yunus Emre Başar, 87 kilo Metehan Başar

Bronz madalya: 55 kilo Ekrem Öztürk, 63 kilo Fatih Üçüncü, 72 kilo Cengiz Arslan, 82 kilo Salih Aydın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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