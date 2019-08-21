Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.

21.08.2019 19:52
Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.


Kazakistan'ın Başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye'yi zorlu şampiyonada şu sporcular temsil edecek:


55 Kg: Şerif Kılıç


60 Kg: Kerem Kamal


63 Kg: Rahman Bilici


67 Kg: Atakan Yüksel


72 Kg: Cengiz Arslan


77 Kg: Fatih Cengiz


82 Kg: Emrah kuş


87 Kg: Metehan Başar 97 Kg: Cenk İldem


130 Kg: Rıza Kayaalp - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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