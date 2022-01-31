Grand Prix Zagreb Open'da Türk rüzgarı esti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Grand Prix Zagreb Open turnuvasında zirve, Türk Milli Takımı'nın oldu. 23 ülkeden sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcularımız 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak birinci olurken; Ukrayna ikinci, Norveç ise üçüncülüğü elde etti.

İki gün süren Grand Prix Zagreb Open turnuvasına Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Norveç, Romanya, İsveç, Belarus, Hırvatistan, Finlandiya, Amerika, Moldova, İsviçre, Danimarka, Litvanya, Macaristan, Fransa, Letonya, Avusturya, Almanya, Polonya, Sırbistan, İsrail, Portekiz ve Slovakya Grekoromen takımları katıldı. Birbirinden güçlü güreşçilerinin mücadele ettiği müsabakalar sonunda Türkiye toplamda 12 madalya kazanarak 180 puan toplayıp Grand Prix Zagreb Open 2022'nin şampiyonu oldu. Toplamda 7 madalya ile 129 puan toplayan Ukrayna ikinciliği elde ederken, Norveç ise 5 madalya ve 77 puanla üçüncü oldu. İspanya, Portekiz ve Slovakya, Grand Prix Zagreb Open'de puan alamayan ülkeler oldular.

ALTIN MADALYA:

GÜMÜŞ MADALYA:

BRONZ MADALYA:

55 kg. Emre Mutlu, 60 kg. Ayhan Karakuş, 72 kg. Cengiz Arslan, 82 kg. Burhan Akbudak, 87 kg. Muhittin Sarıçiçek, 97 kg. Mustafa Olgun

Demirören Haber Ajansı - Spor