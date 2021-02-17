Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi
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Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi

17.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:15
Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,4 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.650,00 lira oldu. Gram altın son olarak 20 Temmuz 2020 tarihinde 400 TL'nin altında işlem görmüştü.

Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte sert bir düşüş kaydederek 2021 yılının en düşük seviyesine ulaştı. Gram altın ise 400 TL'nin altını test etti. Gram altın son olarak 20 Temmuz 2020 tarihinde 400 TL'nin altında işlem görmüştü. Küresel piyasalarda ons altının yükselişi ve buna aynı dönemde Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle 6 Kasım 2020 tarihinde 540 TL'nin üzerine çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.

400 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,4 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.650,00 lira oldu. Gram altın fiyatı uzun süre sonra 400 TL'nin altına inmiş oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR)

Alış: 400,24

Satış: 400,34

ALTIN (ONS)

Alış: 1.776,07

Satış: 1.776,52

ÇEYREK ALTIN

Alış: 654,00

Satış: 674,00

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