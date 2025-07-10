GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 10 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın düştü mü?

10 Temmuz 2025 Perşembe günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 20:14 itibariyle yüzde 0,18 değer kazanarak 4273,17'den işlem görüyor.

Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 20:14 itibariyle yüzde 0,09 değer kazanarak 6921,28'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 20:14 itibariyle yüzde 0,09 artarak 13842,56'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 20:14 itibariyle yüzde 0,09 değer kazanarak 27642,40'dan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 20:14 itibariyle yüzde 0,10 artarak 3317,09'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4248 liradan alınırken 4303 liradan satılıyor.