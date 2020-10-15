Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor

15.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:41

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, cumhuriyet altını da 3.237 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 483,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 484,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, cumhuriyet altını da 3.237 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.896 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Avrupa'da artan tedbirler ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin olumsuz haber akışının risk iştahını azalttığını, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile New York Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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