Güne 6 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor
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Güne 6 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor

07.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:41

Dün günü 470,9 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, cumhuriyet altını da 3.183 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 470,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, cumhuriyet altını da 3.183 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik yasasını seçim sonrasına ertelemesi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güçlenen dolar endeksiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi. Bununla birlikte artan belirsizlikler ve dolar endeksinde bugün yaşanan geri çekilmeyle altının ons fiyatının yukarı yönlü hareket ettiğini kaydeden analistler, ABD seçimlerine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Güne 6 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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