Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor

29.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:47

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, cumhuriyet altını da 3.169 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 472,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 474,2 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, cumhuriyet altını da 3.169 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.875-1.888 bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü 1.882 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ OLARAK TAKİP EDİLECEK'

Analistler, dolar endeksinin seyrinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının, altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirterek, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.835 doların destek, üzerinde kalınması durumunda ise 1.900 doların direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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