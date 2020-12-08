Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor

08.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:02

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 liradan işlem görüyor.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 470 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 468,1 liradan tamamladı.

ABD - ÇİN GERİLİMİ VE BREXİT ANLAŞMAZLIĞI ETKİLİ OLDU

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.867 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve Brexit konusundaki anlaşmazlıkların risk algısını artırdığını, bunun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları (1)
REALİST: beşyüz üzerinden alanlar hala terste kaldı kaç ay oldu yav
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