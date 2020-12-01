Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor

01.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:09

Dünü 447 liradan tamamlayan altının gram fiyatı bugüne yükselişle başlamasının ardından 454 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, cumhuriyet altını da 3.034 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 447 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 454 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, cumhuriyet altını da 3.034 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.792 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırdığını söyledi.

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ONS ALTINDA 1.800 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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