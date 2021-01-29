Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 437,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 906 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 437,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, cumhuriyet altını da 2.906 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

KORONA VAKALARININ ARTMASI RİSK ALGISINI YÜKSELTİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan