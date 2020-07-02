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Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 390 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, cumhuriyet altını da 2.613 liradan satılıyor.

02.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:51

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 389,8 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 390 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, cumhuriyet altını da 2.613 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.769 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

'GRAM ALTINDA 385-395 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların önemli destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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