Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 378,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 liradan, cumhuriyet altını ise 2.531 liradan satılıyor.

Cuma günü, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 380,1 liradan tamamladı. Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 378,6 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 liradan, cumhuriyet altını ise 2.531 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.728 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAMA ALTINDA 375-385 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. Bugün, yurt içinde ve ABD'de piyasaların tatil olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA