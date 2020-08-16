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Göztepeli Fatih, Avrupa yolunda

SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin 2015 yılında 2. Lig'den çıktığı sezon altyapıdan profesyonel yapıp liglerde hiç oynatmadan bedelsiz yolladığı stoper Fatih Kurucuk, Karagümrük'teki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Göztepeli Fatih, Avrupa yolunda
16.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:57

SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin 2015 yılında 2. Lig'den çıktığı sezon altyapıdan profesyonel yapıp liglerde hiç oynatmadan bedelsiz yolladığı stoper Fatih Kurucuk, Karagümrük'teki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Yıllardır altyapısından çıkan ve farklı takımlardan bünyesine kattığı birçok genci oynatmadan yollayıp eleştiri alan Göz-Göz, transfer gerçekleşirse yetiştiricilik bedeli haricinde gelir elde edemeyecek. Göztepe'nin yine altyapı patentli eski futbolcularından Salih Kurucuk'un oğlu olan Fatih, sarı-kırmızılılarda yetişip 2015 yılında 17 yaşındayken profesyonel yapıldı. Hayalini kurduğu A takımda 5 Türkiye Kupası maçı haricinde süre bulamayan genç futbolcu, önce 2016-17'nin ikinci yarısında Fethiyespor'a kiralandı, ardından aynı yaz Karagümrük'e bonservisiyle verildi.

Ümit Milli Takım'a kadar yükseldiği İstanbul temsilcisiyle genç yaşında basamakları tek tek çıkan Fatih, 2018-19'da 2. Lig, geçen sezon da 1. Lig'de Play-Off'ta şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e adım attı. Karagümrük'ün Süper Lig'e çıkmasına defansta görev yapmasına rağmen 24 maçta 5 golle katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Fatih için Almanya ve İtalya temsilcilerinin bonservis bedeli sorduğu öğrenilirken Freiburg'un 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fatih'in Avrupa'ya transferi gerçekleşirse Göz-Göz ligde forma bile giyemeden elinden uçan doğma büyüme Göztepeli oyuncusunu yurt dışında izleyecek.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren Göztepe'de çapraz bağ sakatlığı devam eden Halil Akbunar takımdan ayrı çalışırken Poko salı günü İzmir'e gelecek.DUALAR BOMBACI HALİL İÇİNGöztepe'nin 1960'lı yıllarda o dönemki adı Fuar Şehirleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen efsane kadrosunun golcüsü Halil Kiraz, hastaneye kaldırıldı. A Milli Takım'ın da eski yıldızlarından 76 yaşındaki "Bombacı" lakaplı Kiraz'a tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi. 1967-68 sezonunda İspanyol devi Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle ağları delen efsane futbolcu için taraftarlar sosyal medyada, "ÇokYaşaBambacıHalil" etiketiyle destek mesajları yağdırdı. Kulüp de efsane futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı yayınladı. Göztepe taraftarları 26 Ocak'ta kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la oynanan ilk maç öncesi Halil Kiraz'ın evinin önünde tezahürat yaparak efsane futbolcuya moral aşılamıştı. Kiraz da taraftartarların tezahüratlarına eşlik etmişti.

Kaynak: DHA

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