Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi
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Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü.

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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada 9. dakikada Fousseni Diabate'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde galip gelemediği son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkaran Galatasaray, Ege temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 65'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi.

Göztepe ise üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından yaşadığı yenilgiyle 46 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 6. golü

Süper Lig'de daha önce Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında birer golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasında üç gol birden atarak bu sezon 6. golüne ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu, en son Anagold 24Erzincanspor formasıyla Artvin Hopaspor maçında hat-trick yapmıştı. Galatasaray'da bu sezon Younes Belhanda Gençlerbirliği karşısında, Mbaye Diagne de Çaykur Rizespor maçında 3 gol birden atmıştı.

Diabate 3. golünü attı

Takımının tek golüne imza atan Göztepeli Diabate, bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarının ardından 3. golünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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