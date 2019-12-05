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Göztepe Yeni Stadına Kavuşuyor

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'la oynayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı planladığı yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, birçok özelliğiyle Türkiye'de ilk olacak.

05.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:13

Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'nin sezonun ikinci yarısında 'la oynayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı planladığı yeni stadı Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, birçok özelliğiyle Türkiye'de ilk olacak.

Kaynak: Dugout

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