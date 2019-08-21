Göztepe yangın bölgesinde

21.08.2019 16:16

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Tamer Tuna ve yöneticiler, Karabağlar'da geçen pazar günü başlayıp Urla, Menderes, Seferihisar'a sıçrayarak 3 gün süren yangından etkilenen alanı ziyaret etti.

Belediye yetkilileri ile görüşüp fikir alışverişi yapan yöneticiler, Göztepe olarak yangın bölgesinin en kısa sürede yeniden yeşillenmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA

- İzmir