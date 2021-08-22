Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçıyla kulüp kariyerinde 200. maçına çıktı
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Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçıyla kulüp kariyerinde 200. maçına çıktı

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçıyla kulüp kariyerinde 200. maçına çıktı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 2. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla kulüp kariyerinde teknik direktör olarak 200. müsabakasında görev aldı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 2. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla kulüp kariyerinde teknik direktör olarak 200. müsabakasında görev aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk haftadaki maçlara göre ilk 11'de birer değişiklik yaptı.

Göztepe'de 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından farklı olarak David Tijanic'in yerine Beykan Şimşek, konuk ekipte ise 5-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasında mücadele eden Rahman Buğra Çağıran'ın yerine Jospin Nshimirimana forma şansı buldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'den tekrar eski takımına dönen Sadık Çiftpınar'ı yedek soyundurdu.

Ünal Karaman 200. maçına çıktı

Kulüp kariyerinde Göztepe'den önce Konyaspor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Ünal Karaman, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla 200. maçına çıktı.

Bu takımlarla Süper Lig, TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 199 resmi maça çıkan deneyimli teknik adam, 81 galibiyet, 43 beraberlik ve 75 yenilgi yaşadı. Karaman'ın çalıştırdığı ekipler, bu karşılaşmalarda 295 gol atarken, kalelerinde 305 gol gördü.

2004'te A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı dönemde, deneyimli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından 31 Mart 2004'teki özel maçta Hırvatistan karşısında takımın başında da sahaya çıkan Karaman, Ümit Milli Takım'ı da çalıştırdı.

Ferhat Arıcan'a plaket

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan'a kulüp başkanı Mehmet Sepil müsabakadan önce plaket ve çiçek verdi.

7 Mart 2020'den sonra tekrar seyircili karşılaşma

2019-2020 sezonunun 19. haftasında 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabakalarını Gürsel Aksel Stadı'nda oynamaya başlayan Göztepe, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili oynayabildi.

Göztepe, 7 Mart 2020'deki Medipol Başakşehir müsabakasından 533 gün sonra taraftarıyla tekrar buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçıyla kulüp kariyerinde 200. maçına çıktı - Haberler Spor
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