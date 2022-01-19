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Göztepe Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Göztepe Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Göztepe'ye konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Burak Şeker ve Neslihan Muratdağı eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Özgür Yankaya, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

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