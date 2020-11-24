Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi
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Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi

24.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:51

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan dönmediği gerekçesiyle Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, ülkesinin milli takımından yine dönmeyen Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2.5 yıldır kadroda yer alan Gabonlu futbolcunun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini açıkladı.

Daha önce de kamplara geç katılan, yaz döneminde hazırlık kampına 3 hafta gecikmeli gelen Poko'nun son yaptığı hareket sabırları taşırdı. Gabonlu futbolcunun milli maçlar için gittiği ülkesinden dönerek 18 Kasım'da İzmir'de olması gerekirken, takıma katılmayan Poko'nun hiçbir mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz Andre Poko'nun sözleşmesini, ağır şekilde ihlali neticesinde haklı nedenle feshetmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
FIRAT: Kendi çocuklarınıza değer vermezseniz elin adamı gelir böyle tokatlar gider daha beter olun bunlar daha iyi günleriniz .
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