Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi 30 bine yükseltilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin 30 bin 35'e kadar çıkartılabileceğini bildirdi.

Kaya, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen "92 Sıra Sayılı Kanun" ile seyircilerin futbol müsabakalarını ayakta seyredebileceğine ilişkin bir düzenlemenin getirildiğini belirtti.

Bu düzenlemeyle numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle bilet satışının yapılabileceğini bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"İlk aşamada, Göztepe'nin yeni stadyumu olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin İnönü Caddesi'ne bakan kale arkasını ayakta seyire uygun hale getirerek toplam seyirci kapasitesini 25 bin 35'e çıkarıyoruz. İkinci aşamada ise aynı işlem deniz tarafındaki kale arkasında da gerçekleştirilebilecek. Böylece stadyumumuzun kapasitesi toplamda 30 bin 35'e kadar çıkartılabilecek. Şanlı şerefli taraftarımıza ve kulübümüze hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA