Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum.

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum." dedi.

Kocaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, İzmir deplasmanında en az 1 puanla dönüp, kendileri adına kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçladıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle daha enerji yükselmelerinin olacağını tahmin ettiklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Kocaman, şöyle konuştu:

"Maçın hakemine de özellikle bir şekilde söylemem lazım. Berbat bir hakemlik yaptı. Özellikle maçın gidişatını etkileyen, sonucu etkileyen bir şey olmadı ancak tecrübeli hakemlerin sergilediği bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle gibi kararlarla etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı, oyunun son 5 dakikasında bize uydurma fauller vermeye çalıştı."

Kocaman, müsabakanın ilk yarısında mükemmele yakın bir oyun sergilediklerini ve öne geçtiklerini ancak daha sonra buldukları pozisyonu hem değerlendiremediklerini hem de Göztepe kalecisi İrfan Can'ın başarılı kurtarışlar yaptığını söyledi.

Meslek hayatında çok karşılaştığı bir durum içerisinde olmadıklarını kaydeden Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum yani. Bunu tarif etmek mümkün değil." dedi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük

Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük

 Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

 Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay Vahap Seçer Ersin Tatar İbrahim Altay
Magazin Kylie Jenner Haluk Levent Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:21:41. #1.17#