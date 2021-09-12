Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum." dedi.

Kocaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, İzmir deplasmanında en az 1 puanla dönüp, kendileri adına kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçladıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle daha enerji yükselmelerinin olacağını tahmin ettiklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Kocaman, şöyle konuştu:

"Maçın hakemine de özellikle bir şekilde söylemem lazım. Berbat bir hakemlik yaptı. Özellikle maçın gidişatını etkileyen, sonucu etkileyen bir şey olmadı ancak tecrübeli hakemlerin sergilediği bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle gibi kararlarla etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı, oyunun son 5 dakikasında bize uydurma fauller vermeye çalıştı."

Kocaman, müsabakanın ilk yarısında mükemmele yakın bir oyun sergilediklerini ve öne geçtiklerini ancak daha sonra buldukları pozisyonu hem değerlendiremediklerini hem de Göztepe kalecisi İrfan Can'ın başarılı kurtarışlar yaptığını söyledi.

Meslek hayatında çok karşılaştığı bir durum içerisinde olmadıklarını kaydeden Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum yani. Bunu tarif etmek mümkün değil." dedi.