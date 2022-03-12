Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 67 puanla lider Trabzonspor ile 27 puanla küme düşme hattındaki Göztepe karşılaştı.

Şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen bordo-mavililer, 1 yılı aşkın süredir yenilgi yüzü görmediği sahasına 3 puan parolasıyla çıktı. Misafir takım Göztepe ise küme düşme potasından kurtulmak için mücadele etti.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının karşılaşmayı sekteye uğratmaması için Medical Park Stadyumu'nda günler öncesinden tedbir alındı. Trabzon'da 3 gün önce başlayan kar yağışının stadın zeminini etkilememesi için alttan ısıtma çalıştırılarak zeminin kar tutması engellendi.