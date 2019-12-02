Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:32
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA
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