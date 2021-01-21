Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük"

21.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:38
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil:

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, yeni göreve gelen teknik direktör Ünal Karaman'la düşüncelerinde bir fark olmadığını gördüklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, yeni göreve gelen teknik direktör Ünal Karaman'la düşüncelerinde bir fark olmadığını gördüklerini söyledi.

Sepil, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman'ın hem oyunculuğunda hem de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tırnaklarını kazıyarak ulaştığını kaydetti.

Ünal Karaman'la İttifak Holding Konyaspor maçından önce görüşmeye başladıklarını aktaran Sepil, "Üç gün boyunca uzun saatler görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi, kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük." diye konuştu.

Sepil, Karaman'ın sadece çalıştığı takımlarda değil, tüm Türkiye'de iz bıraktığını dile getirdi.

Ara transfer döneminde bir oyuncu daha kadrolarına katmayı planladıklarını belirten Sepil, şunları ifade etti:

"Türk futbolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık. Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olamayan takımlara nefsine hakim olmayı öğretmek. Uygulamaya baktığımızda acaba hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor. Bence şu an istediği sonucu alamadı bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyoruz federasyona. Göztepe'ye tanınan limitler içerisinde elimizden gelen transferleri yapmaya çalışacağız. Birileri gidecek, birileri gelecek ki biz o limitin içinde kalabilelim. Guilherme ile yollarımız ayrıldı, bizim için talihsiz bir transferdi, istemediğimiz şekilde gelişti. Kendisi Çin'e gidecek. Mossoro ile görüşülüyor, onunla da kısa süre içinde yollar ayrılmış olacak. Gassama ile görüşüyoruz."

Sepil, ihtiyaca göre yeni transferler de yapabileceklerini kaydetti.

İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından elde ettikleri 6 puanın kendilerine nefes aldırdığını aktaran Sepil, bu süreçte emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür etti.

Sepil, bu sene hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de yoğun maç programı nedeniyle zor bir sezon geçtiğini belirterek, "Benim beklentim bu seneyi kazasız belasız atlatıp, inşallah gelecek senenin yapılanmasını yapmak. Realist olmamız gerekiyor. Bu sene futboldan ziyade yarı sirk durumu var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Oğuzhan Koç Cemre Kemer Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 12:58:21. #1.14#
title