Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, yeni göreve gelen teknik direktör Ünal Karaman'la düşüncelerinde bir fark olmadığını gördüklerini söyledi.

Sepil, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman'ın hem oyunculuğunda hem de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tırnaklarını kazıyarak ulaştığını kaydetti.

Ünal Karaman'la İttifak Holding Konyaspor maçından önce görüşmeye başladıklarını aktaran Sepil, "Üç gün boyunca uzun saatler görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi, kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük." diye konuştu.

Sepil, Karaman'ın sadece çalıştığı takımlarda değil, tüm Türkiye'de iz bıraktığını dile getirdi.

Ara transfer döneminde bir oyuncu daha kadrolarına katmayı planladıklarını belirten Sepil, şunları ifade etti:

"Türk futbolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık. Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olamayan takımlara nefsine hakim olmayı öğretmek. Uygulamaya baktığımızda acaba hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor. Bence şu an istediği sonucu alamadı bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyoruz federasyona. Göztepe'ye tanınan limitler içerisinde elimizden gelen transferleri yapmaya çalışacağız. Birileri gidecek, birileri gelecek ki biz o limitin içinde kalabilelim. Guilherme ile yollarımız ayrıldı, bizim için talihsiz bir transferdi, istemediğimiz şekilde gelişti. Kendisi Çin'e gidecek. Mossoro ile görüşülüyor, onunla da kısa süre içinde yollar ayrılmış olacak. Gassama ile görüşüyoruz."

Sepil, ihtiyaca göre yeni transferler de yapabileceklerini kaydetti.

İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından elde ettikleri 6 puanın kendilerine nefes aldırdığını aktaran Sepil, bu süreçte emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür etti.

Sepil, bu sene hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de yoğun maç programı nedeniyle zor bir sezon geçtiğini belirterek, "Benim beklentim bu seneyi kazasız belasız atlatıp, inşallah gelecek senenin yapılanmasını yapmak. Realist olmamız gerekiyor. Bu sene futboldan ziyade yarı sirk durumu var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz