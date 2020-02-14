Haberler » Spor » Göztepe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır - Spor

Göztepe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 22. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26
Göztepe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve duran top çalışmaları yaptı.

Göztepe kafilesi, özel uçakla Konya'ya gidecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin ile cezalı kaleci Beto, yarınki maçta forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler