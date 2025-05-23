Göztepe Galatasaray muhtemel 11'ler! Göztepe Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi. Peki, Göztepe Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu?İşte, Göztepe Galatasaray muhtemel 11'ler!

VİCTOR OSİMHEN'İN GÖZÜ GOL KRALLIĞINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol krallığındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de de 29 maça çıkan Nijeryalı santrfor, attığı 25 golle gol krallığında en üst sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında Osimhen'i 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

Son 9 maçını kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

7 maçlık galibiyet serisi için sahaya çıkacak

Galatasaray, yarın kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

Ligin en çok gol atan takımı

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Çıktığı 34 maçta 87 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Berkan, Mertens, Jelert, Kerem D., Morata

Göztepe: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo.