Göztepe'de Zlatko Tripic takımdan ayrıldı
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Göztepe'de Zlatko Tripic takımdan ayrıldı

Göztepe'de Zlatko Tripic takımdan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Zlatko Tripic'in takımdan ayrıldığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Zlatko Tripic'in takımdan ayrıldığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Tripic'e teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Tripic'in eski takımı Viking'e gitme talebi nedeniyle takımdan ayrıldığı öğrenildi.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Norveçli futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 45 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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