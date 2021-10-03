Göztepe'de hava çok karanlık

Süper Lig'de evinde GZT Giresunspor'a da 1-0 yenilen düşme hattındaki Göztepe, büyük hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürürken, taraftarından da yine büyük tepki aldı. Tijanic'in penaltı kaçırdığı maçta rakibine Diabate'nin yine penaltı golüyle mağlup olan sarı-kırmızılılar üst üste 4'üncü yenilgisini alarak, 8 maçta tek galibiyetle milli araya düşme potasında girdi. Gürsel Aksel Stadı'na büyük umutlarla gelen ve maç boyunca takımlarına destek veren taraftarlar büyük bir protesto gerçekleştirdi. Mutlak galibiyet bekleyen futbolseverler 90 dakika bitiminde Başkan Mehmet Sepil'e çok sert tepki gösterdi.

Uzun süre stadı terk etmeyen Göztepeli taraftarlar, yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Sepil'e, "Sepil bu takım senin eserin. Sepil gelecek hesap verecek. Göztepe bizimdir bizim kalacak" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Göztepe'yi 2014 yılında Altınbaş Holding'ten 2'nci Lig'deyken devralan, takımı Süper Lig'e çıkaran ve kulübe Gürsel Aksel Stadı'nı kazandıran Sepil, başkanlık döneminde ilk kez bu sezon bu kadar büyük protestolarla karşı karşıya geldi. Sepil, hafta içinde taraftar temsilcileriyle toplantı yapmıştı. Göztepe'de Sportif Menajer İlhan Şahin de istifaya davet edildi.

Giresunspor'a karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını anlatan 38 yaşındaki teknik adam, "Maça iyi başladık, ikinci yarı da iyi oynadık. Fakat kaçan bir penaltı var. Ardından yine penaltıdan yediğimiz bir gol. Bu oyunla kaybetmek gerçekten çok üzücü bir durum. Burada değişimlerin olacağı kesin. Buna radikal diyemem ama büyük değişimler olacak. Çünkü her maç gol yiyor, gol atamıyoruz" diye konuştu.