Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi

Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-1 yenilen Göztepe çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Atakaş Hatayspor müsabakasına moralsiz hazırlanırken, eleştirilen yeni transferlerden sadece Dino Arslanagic 5 maçın hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı.

Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-1 yenilen Göztepe çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Atakaş Hatayspor müsabakasına moralsiz hazırlanırken, eleştirilen yeni transferlerden sadece Dino Arslanagic 5 maçın hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı.

Stoperde görev yapan Belçikalı oyuncu güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle beğeni topladı. Ligin ilk haftasında 1-1 berabere biten Fraport Tav Antalyaspor maçında son dakika golüyle takımını yenilgiden kurtaran Arslanagic, Göztepe'nin şu ana kadar en isabetli transferi oldu. Bu sezon kadroya dahil edilen futbolculardan defans oyuncusu Kahraman 4 maçta 285 dakika forma giyerken, kanat oyuncusu Baku 5 karşılaşmada 172 dakika sahada kaldı.

İzmir ekibinin kulüp tarihinde en fazla bonservis bedeli ödediği yabancı futbolculardan Sloven orta saha Tijanic, 5 müsabakada 168 dakika oynadı ve 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında 1 gol attı. Portekiz'in Gil Vicente takımından gelen Brezilyalı kanat Lourency ise 4 maçta 158 dakika görev aldı. Ankaragücü'nden kiralanan orta saha Atakan Çankaya ise 2 maçta sadece 3 dakika sahada kalabildi. Transfer sezonun son gününde sözleşme imzalanan Venezuelalı savunmacı Wilker Angel henüz siftah yapamadı. Angel'in tam olarak hazır hale gelmediği vurgulandı. Göztepeli taraftarlar ise transferlerin takıma katkı sağlayamadığını savunarak yönetimi eleştirdi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk

Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk

 Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

 İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ali Uğur Amelia Hamlin Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:12:52. #1.17#