Göztepe camiasından büyük tepki
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Göztepe camiasından büyük tepki

Göztepe camiasından büyük tepki
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de sezonun son haftasında 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil ve yönetimi, yaşanan akreditasyon krizine büyük tepki gösterdi.

SÜPER Lig'de sezonun son haftasında 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil ve yönetimi, yaşanan akreditasyon krizine büyük tepki gösterdi. Beşiktaşlı idareciler ve kulüp üyelerinin daha fazla akreditasyon yapması üzerine, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" diyerek Gürsel Aksel Stadı'na gelmeyen sarı-kırmızılı kurmaylara camiada da büyük destek verdi. Göztepe, Beşiktaş karşılaşmasına dair hem resmi sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından hiçbir haber paylaşmadı. Sadece maçın skorunu giren Göztepe medya ekibi, futbolcuların maçtan önce boş tribünleri alkışladığı fotoğrafı da paylaştı. 

Oyuncular da yaşanan akreditasyon krizine tepki gösterdi. Beşiktaş'a karşı sahaya çıkan ilk 11'deki oyuncular karşılaşmadan önce güney kale arkasındaki boş tribünleri selamlayıp alkışladı. Karşılaşma bitiminde Göztepeli futbolcular ve teknik ekip orta sahada ise bayrak nöbeti tuttu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maçta saha ortasına bayrak dikilmesini engellemek amacıyla orta alanda toplanan takım daha sonra soyunma odasına girdi. Maç öncesi tribüne girme umuduyla stat dışında bekleyen taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaşananlara tepki gösterip, Beşiktaş karşısında futbolcuların gösterdiği mücadeleden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 

KARAMAN KÖPÜRDÜTeknik direktör Ünal Karaman da karşılaşmada sergilenen mücadeleyi kutladı. Hafta içinde kendisi hakkında sosyal medyada çıkan yorumlara sert tepki gösteren Karaman, "Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Ben bunları bu şekilde görür ve bu şekilde yorumlarım. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığımız yerden daha güçlü çıkarız. Bu tür seviyesiz yaklaşımlar böyle güçlü camialara hizmet eden insanların olduğu ortam içerisinde çok kırıcı, rencide edici bir şey. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin ağzından çıkan sözü yüreğinden biraz daha damıtarak diline aktarmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bizim milletimizin insanının ağzından çıkacak sözler değil bunlar. Aslında çok ciddiye de almıyorum" dedi."OYUNCULARIM DURUŞ GÖSTERDİ"Ünal Karaman zorlu bir sezonu tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bu zorlu süreçte duruş gösteren bütün profesyonellerimizi tebrik ediyorum. Bizim gibi güçlü camiaların hedefleri farklı olmalı. Yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz toplantılarda gelecek planlarımızı, fikirlerimizi söyledik. Ben her şeye rağmen oyuncularımın verdiği namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için onları alınlarından öpüyorum. İçeride vedalaştık. Profesyonel hayatın içerisinde tabii ki her şey var. Bugün de ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Puan da alabilirdik, maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldular. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Şampiyonluk mücadelesi veren ve küme düşen diğer takımlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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