Göztepe Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Göztepe Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Göztepe Beşiktaş maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Göztepe Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Beşiktaş maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Beşiktaş maçı İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.