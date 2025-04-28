Göztepe Başakşehir maç özeti ve golleri! (VİDEO) Göztepe Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR ÖZET

Göztepe Başakşehir maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe Başakşehir maçı 4-1'lik Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Göztepe Başakşehir maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.