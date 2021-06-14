Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
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Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı

Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar saat 17.00'da Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü ve Susuz Dede Parkı gibi yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.00'de "İsyan Marşı"nı söyleyen taraftarlar, saat 21.25'de ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı. Göztepeli taraftarların yakmış olduğu meşaleler geceyi aydınlatırken, yaptıkları tezahüratlar ise gecenin sessizliğini bozdu.

Göztepe Spor Kulübü bünyesinde bulunan amatör sporcular da Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısında meşaleler yakarak kulüplerinin 96. yaşını kutladı.

Büyük bir coşkuyla yapılan kutlamalar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 22.00'de sona erdi.

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/ İHA)

Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı
Göztepe 96. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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