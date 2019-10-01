Göztepe, 11 kişi yapamadığını 10 kişi kalınca yaptı!

01.10.2019 17:16

Ligde üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilmedi. Bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, 358 dakika sonra kalesinde gol gördü.



İzmir temsilcisi geçen maçlarda ancak 2 gol buldu.



Ligdeki ilk golünü 5. haftada Andre Poko'nun kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor maçında kaydeden Göztepe, dün de Gazişehir Gaziantep deplasmanında kaleci Beto'nun kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından ikinci golünü Berkan Emir ile buldu.



Bu arada Süper Lig'de 3. golüne imza atan Berkan Emir, son gol sevincini 2014-2015 sezonunda 2 Mayıs 2015'te Balıkesirspor formasıyla Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.



Gazişehir Gaziantep maçından önce 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş müsabakasının 60. dakikasında kalesinde gol gören İzmir temsilcisi dün de 58. dakikada Güray Vural'ın golüne engel olamadı.



Bu sezon 358 dakika kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 hafta boyunca en uzun süre gol yemeyen takım unvanını da ele geçirdi. Göztepe'den önce Yukatel Denizlispor 324 dakika gol yememişti.



- Beto ilk kırmızı kartını gördü



Gazişehir Gaziantep karşısında 50. dakikada kırmızı kartla cezalandırılan kaleci Beto, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Beto, sarı-kırmızılı ekipte Andre Poko'dan sonra kırmızı kartla cezalandırılan ikinci oyuncu oldu.



- Andre Castro Süper Lig'de 200. maçına çıktı



Türkiye kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa formasıyla başlayan Andre Castro dünkü Gazişehir Gaziantep maçıyla Süper Lig'de 200. maçını geride bıraktı. Portekizli futbolcunun 200 lig karşılaşmasında 23 golü bulunuyor.



