Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdelerde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın talepleri

Türkiye tam kapanmanın ardından bugün itibarıyla "kademeli normalleşme" dönemine girdi. Tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın hükümetten tam kapanmanın tekrar olmaması, hibe desteği, borç ertelemesi ve SGK borçlarına yönelik kolaylıklar tanınması gibi bir dizi talebi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Kabine toplantısının ardından esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

Korona ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdüren Türkiye, virüs yayılımının başlangıcından beri bir dizi tedbiri de hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi.

ERDOĞAN'IN ESNAF İÇİN YENİ MÜJDELER VERMESİ BEKLENİYOR

Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde. Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

ESNAFIN TALEPLERİ

Esnaf ise hükümetten bir dizi talepte bulundu. Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.

Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.

SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.