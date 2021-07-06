Görülmemiş protesto! Tarihi Olimpiyat meşalesine oyuncak su tabancasıyla saldırıldı
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Görülmemiş protesto! Tarihi Olimpiyat meşalesine oyuncak su tabancasıyla saldırıldı

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Tokyo 2020'ye geri sayım sürerken, Olimpiyat meşalesinin Japonya yolculuğu ilginç bir protestoya sahne oldu. Oyunların iptal edilmesini isteyen bir eylemci, meşaleyi su tabancasıyla söndürmeye çalıştı. 53 yaşındaki eylemci Japon Kayoko Takahashi, protestosunun ardından gözaltına alındı.

Tokyo 2020 karşıtı bir Japon, Olimpiyat meşalesine su tabancasıyla saldırdı.

Olimpiyat Oyunları'nın geleneksel meşale yolculuğu beklenmedik bir protestoya sahne oldu. Pandemi günlerinde Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'da düzenlenmesini istemeyen bir eylemci, su tabancasıyla tepkisini gösterdi.

53 yaşındaki Kayoko Takahashi, gerçekleştirdiği eylemin ardından gözaltına alındı.

Görülmemiş protesto! Tarihi Olimpiyat meşalesi, oyuncak su tabancasıyla söndürüldü

HALKIN ÇOĞUNLUĞU İSTEMİYOR

Japonya'da yapılan son anketlerde halkın yüzde 46'sının karşı olduğu Tokyo 2020 için hazırlıklar son aşamada.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacak.

Görülmemiş protesto! Tarihi Olimpiyat meşalesi, oyuncak su tabancasıyla söndürüldü

OLİMPİYAT MEŞALESİNİN ANLAMI NE?

Olimpiyat Oyunları'nın ünlü meşalesi insanoğlunun ateşe atfettiği olumlu değerleri simgeler. Meşale aynı zamanda antik oyunlarla modern oyunlar arasındaki devamlılığı sağlayan bir köprü niteliğinde. Ateş ve oyunlarla ilgiliyse birçok efsane günümüze kadar ulaşmış durumda. Bunlardan bir tanesine göre Prometheus Zeus'tan ateş gücünü çalar.

Ateş, hayatın, mantığın, özgürlüğün ve yaratıcılığın sembolüdür. İlahi dinlerde şeytana benzetilen Prometheus'un ateşi insanlara sunmak için eliyle taşıdığına inanılır. Sonsuza kadar yanacak bu ateş, bugünkü Yunanistan'ın Olimpia şehrinde bulunur. Günümüzde de Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı yere meşalenin yolculuğu da Olimpia'da yakılmasıyla başlar.

Görülmemiş protesto! Tarihi Olimpiyat meşalesine oyuncak su tabancasıyla saldırıldı
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