Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakaları Kütahya'da sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakaları Kütahya'da sona erdi. 14 ilden gelen 16 takımdan finalde Bursa temsilcisi New Timsahları 9-4 mağlup eden Adana Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 futsal yükselme grubu müsabakaları Kütahya'da oynanan final maçı ile sona erdi. 14 ilden 16 takımın katıldığı müsabakaların finalinde Adana Görme Engelliler Spor Kulübü ve Bursa New Timsahlar karşılaştı. Karşılaşmayı Adana temsilcisi 9-4 kazanarak şampiyon oldu. Finalde karşılaşan her iki takım da bir üst gruba yükselirken birincilik kupasını Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney verdi.

"Biz engellilerin sosyal hayatın her alanında olmasını arzu ediyoruz" diyen Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, "Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz engellilerin sosyal hayatın her alanında olması. Sadece sporda değil; ekonomide, müzikte, sanatta engellilerimiz var olsun istiyoruz mücadelemiz onun için. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda zaten illerimizde bu tür organizasyonlar yapılıyor. Biz de il olarak ayrı bir koordinasyon kurulu oluşturduk ve bütün kurumlarımızın temsilcileri ile engelli kardeşlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben görme engelli sporcularımızı da Japonya'daki 'Golbol' şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. Biz şunu istiyoruz, engelliler bir kupa alsın ancak her engelli bir spor yapsın istiyoruz. Engelli kardeşlerimiz herhangi bir spor yaptıklarında bizim kurumlarımız onların emrindedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı