Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu

Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakaları Kütahya'da sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakaları Kütahya'da sona erdi. 14 ilden gelen 16 takımdan finalde Bursa temsilcisi New Timsahları 9-4 mağlup eden Adana Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 futsal yükselme grubu müsabakaları Kütahya'da oynanan final maçı ile sona erdi. 14 ilden 16 takımın katıldığı müsabakaların finalinde Adana Görme Engelliler Spor Kulübü ve Bursa New Timsahlar karşılaştı. Karşılaşmayı Adana temsilcisi 9-4 kazanarak şampiyon oldu. Finalde karşılaşan her iki takım da bir üst gruba yükselirken birincilik kupasını Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney verdi.

"Biz engellilerin sosyal hayatın her alanında olmasını arzu ediyoruz" diyen Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, "Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz engellilerin sosyal hayatın her alanında olması. Sadece sporda değil; ekonomide, müzikte, sanatta engellilerimiz var olsun istiyoruz mücadelemiz onun için. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda zaten illerimizde bu tür organizasyonlar yapılıyor. Biz de il olarak ayrı bir koordinasyon kurulu oluşturduk ve bütün kurumlarımızın temsilcileri ile engelli kardeşlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben görme engelli sporcularımızı da Japonya'daki 'Golbol' şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. Biz şunu istiyoruz, engelliler bir kupa alsın ancak her engelli bir spor yapsın istiyoruz. Engelli kardeşlerimiz herhangi bir spor yaptıklarında bizim kurumlarımız onların emrindedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu
Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu
Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Umut Meraş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Görme engelliler futsalda şampiyon Adana oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:52:51. #1.16#

title