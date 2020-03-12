SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi - Spor
Tokyo, Spor

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Judocu Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum"Golbol oyuncusu Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem"Tokyo en büyük hayallerimden...

12.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:17
Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Judocu Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi

"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi"

"Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum"Golbol oyuncusu Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem "Tokyo en büyük hayallerimden biriydi"Federasyon genel sekreteri Ayhan Yıldırım: Bir evden iki sporcu Paralimpik Oyunları'na gidiyorErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, - Ağrı'nın Patnos ilçesinde 15 çocuklu Çelik Ailesi'nin görme engelli kızları Zeynep ve Kader kardeşler, yatılı okumak için gittikleri Erzurum'da sporla tanıştı. 19 yıl önce babalarını kaybeden, çocukluk zamanlarını ailelerinden uzak geçiren görme engelli milli judocu Zeynep ve milli golbol oyuncusu Kader, spordan kazandıkları parayla anneleri Makbule Çelik'in hayalini gerçekleştirip, ona ev aldı.Milli judocu Zeynep Çelik (25), Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı. Kader Çelik (22) de Golbol Milli Takımı ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milli judocu Zeynep Çelik, küçük yaşta babalarını kaybettiklerini belirterek, "13 yaşıma kadar Ağrı Patnos'ta yaşadım. 13 yaşından sonra Erzurum Yakutiye Görme Engelliler Orta Okulu'na başladım. Erzurum'da yaklaşık 8 sene yaşadık. Erzurum'da sporla tanıştım, kız kardeşimin yaptığı sporla ilgileniyordum golbol ile. Sonra judoya yöneldim, judoda dereceler yapmaya başladım. İlk dünya şampiyonluğum bu arada. Benim çocukluk hayalimdi aileme ev almak, annemi daha iyi şartlar altında yaşatabilmek çünkü cennet biliyorsunuz ki annelerin ayağının altındadır. Annem bizim için çok şeye katlandı. Biz kardeşimle annemin bundan sonraki hayatını daha iyi şartlarda devam ettirmesi için Ankara'dan ev aldık. Annemi Ankara'ya getirdik. Ben İzmit'te yaşıyorum, kendimden önce ailem dedim, annem dedim. Şu an Ankara'ya annemi ziyarete geldim" dedi."SENELERCE YATILI OKUDUK, EN BÜYÜK ÖZLEMİMİZ ANNEMİZDİ"Aileden uzak bir çocukluk hayatı geçirdiklerini anlatan Zeynep Çelik, "Biz çok küçüktük, bizim koyunlar vardı, onlarla çok uğraşıyorduk. Tabii okula başlayınca tamamen bağlarımız kesildi köyden, akrabalardan, aileden. Biz yatılı kaldık Erzurum'da, senelerce yatılı okuduk. Biz ayrıldığımızda çok küçüktük. Kız kardeşim 9 yaşındaydı. Bizim en çok özlem duyduğumuz annemizdi çünkü durumlar, o zamanki şartlar, annemizin yanımıza gelmesine el vermiyordu. Kötüydü. Şimdi çok şükür istediğimiz zaman biz geliyoruz, istediği zaman o geliyor" diye konuştu."GÖRME ENGELLİ BİR KADIN OLARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Kardeşi ile birlikte 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gidecekleri için çok gurur duyduklarını vurgulayan Zeynep Çelik, "Sporun bana kazandırdığı çok şey var. En önemlisi görme engelli ve kadın olarak, biliyorsunuz Türkiye'de kadın olmak, sadece Türkiye'de değil dünyada ve her yerde kadın olmak çok zor, bir kadın olarak bunu başardığım için dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Anlatırken bile o anı yaşıyorum. Kadının gücünü gösteriyoruz tabii ki.Maçlarımız inşallah aynı güne denk gelmez. Onlar inşallah bizden önce maça girerler, biz gider destekleriz, onlar gelip bizi desteklerler. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkeme altın madalya kazandırmayı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.KADER ÇELİK: HAYATTAKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEMGolbol Milli Takımı ile başarılı bir sezon geçiren Kader Çelik ise ilkokuldan beri ablasıyla yurtta kaldıklarını belirterek, "Yurttaki, okuldaki, hayattaki en büyük destekçim annem ve okuldaki Yıldırım hocamdı. Şu an milli takım antrenörüm de kendisi. Çocukluğumda özlediğim şeyler var. Parkta oynamak, kendi arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirmek. Bunlar kayıp ama bu kayıpların sonunda elde edilen bir kazanç ve başarı var. Bunun için mutluyum" dedi."TOKYO EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Golbol Milli Takımı'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kader Çelik, "Tokyo en büyük hayallerimden biriydi zaten. Çok heyecanlı geçecek. İnşallah altın madalyanın sahibi biz oluruz" diye konuştu.Anne Makbule Çelik, kızlarının aileleri için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu kaydetti, hayalini gerçekleştirdikleri için onlara teşekkür etti.GENEL SEKRETER AYHAN YILDIRIM: BİR EVDEN İKİ SPORCU PARALİMPİK OYUNLARI'NA GİDİYORGörme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım da Çelik kardeşlerin başarılarıyla büyük gurur duyduklarını söyledi. Yıldırım, "Kadınlar ve erkeklerde golbolde olimpiyat kotası alındı. Atletizmde ek garanti olan 1 kotamız var. Zaten Zeynep Çelik kızımız da dünya sıralamasında 1'inci sırada. Şu anda paralimpik oyunlara katılacak en yakın rakibiyle bile çok fark var. Ondan altın madalya bekliyoruz. Biz de her zaman kendilerinin yanında olacağız. Kader kızımız da keza aynı şekilde 2016 paralimpik şampiyonada altın madalya almıştı. İnşallah bu yıl da altın madalya olur ve 1 evde 2 altın madalyalı sporcumuz olacak. Bundan daha iyisi ne olabilir ki" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  -Zeynep Çelik'in açıklamaları-Kader Çelik'in açıklamaları-Ayhan Yıldırım'ın açıklamaları-Federasyon yetkilisinin anneye çiçek takdimi-Sporcuların anneleri ile detayı-Detaylar

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Spor
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Spor
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Spor
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Spor
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Spor
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:05:13. #1.15#