Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi - Haberler
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Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Güncel

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Semra Kaş isimli öğretmenin adı görev yaptığı Çimen İlkokuluna verildi.

ERCİŞ, VAN (İHA) - Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Semra Kaş isimli öğretmenin adı görev yaptığı Çimen İlkokuluna verildi.

Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Semra Kaş'ın ismi görev yaptığı Çimen İlkokuluna verilerek, Çimen Semra Kaş İlkokulu olarak değiştirildi. İlçe Kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğünün ortaklaşa restore ettiği okulun açılışında konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Bugün hem sevinç yaşıyoruz hem büyük bir hüzün içerisindeyiz. Sevgili öğretmenimiz, Semra Hocamızı bu okulda kalp krizi sonucu kaybettik. Hem hocamıza karşı ahde vefamızı gösterebilmek hem onun ismini yaşatabilmek hem de yeni yaptığımız okulumuzun dizaynıyla birlikte Semra Hocamızın ismini vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar kızımızın babası da Antalya'dan buraya geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Bizler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Allah hocamızın mekanını cennet eylesin inşallah" dedi

Açılışta öğrenciler tarafından çeşitli oyunlar oynandı, şiirler okundu. Programa, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, kurum amirleri ve hayatını kaybeden Semra Kaş'ın babası Nadir Kaş katıldı.

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi

Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi
İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmenin ismi okula verildi - Haberler
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